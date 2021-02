Καθηλώνονται δεκάδες Boeing 777, στις φλόγες κινητήρας στον αέρα

Την αναστολή χρήσης κάποιων αεροσκαφών Boeing 777 που έχουν ίδιο τύπο κινητήρα με αυτό που συνέβη το περιστατικό το Σάββατο, κατά το οποίο αεροπλάνο έχασε τον δεξιό κινητήρα του, συστήνει η εταιρεία κατασκευής τους.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η σύσταση εκδόθηκε μετά την ασφαλή προσγείωση ενός Boeing 777 της αμερικανικής United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το Σάββατο, αφότου είχε χάσει στον αέρα το δεξιό κινητήρα του.

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ανακοίνωσε επιπλέον επιθεωρήσεις, ενώ η Ιαπωνία ανέστειλε τη χρήση τους.

Το αναφερόμενο 777 είχε κατασκευαστεί πριν από 26 χρόνια και έφερε δύο κινητήρες Pratt & Whitney PW4000. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στο αεροσκάφος ή στο έδαφος.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb