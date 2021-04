European Super League: Η JP Morgan χρηματοδοτεί το «σχίσμα των πλουσίων»

«Σεισμό» έχει προκαλέσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η πρόθεση 12 ομάδων να προχωρήσουν στη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της UEFA και της FIFA. Οι 12 αυτοί σύλλογοι, μάλιστα περνούν στην αντεπίθεση, απειλώντας με δικαστική προσφυγή τις διεθνείς ποδοσφαιρικές ενώσεις.

Kάλεσαν την UEFA και τη FIFA να αρχίσουν συνομιλίες για τη νέα διοργάνωση, με επιστολή που έστειλαν προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν.

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια επείγουσα συζήτηση μαζί μας σχετικά με τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα στο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου. Δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε το Champions League ή το Europa League, αλλά να ανταγωνιστούμε και να υπάρχουμε παράλληλα με αυτά τα τουρνουά. Ζητούμε επίσης τη συνεργασία και την υποστήριξή σας για το πώς μπορεί να ενταχθεί η διοργάνωση αυτή στο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου και να συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου» ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή που έστειλαν σε UEFA και FIFA.

Η European Super League τόνισε σε επιστολή ότι έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. ευρώ κι απειλεί με προσφυγή στα δικαστήρια, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της:

«Η επίσημη δήλωσή σας μας αναγκάζει να πάρουμε προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε τους εαυτούς μας από μια τέτοια επιθετική αντίδραση, που όχι μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την επιχορήγηση που έχουμε πάρει, αλλά θα είναι και παράνομη.

Γι' αυτό τον λόγο, η Super League Company έχει κάνει ήδη κινήσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ίδρυση και λειτουργία της διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλες οι λογικές και διαθέσιμες ενέργειες για να προστατευθούν η διοργάνωση και οι μέτοχοί τους, δεδομένης της ανεπανόρθωτης ζημιάς που θα έρθει, αν για οποιονδήποτε λόγο μάς στερηθεί το δικαίωμα να φτιάξουμε τη European Super League και να μοιραστούμε τα λεφτά από τη χορηγία».

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της UEFA και της FIFA, και όχι μόνο. Πέντε από τις έξι μεγαλύτερες ομάδες της Premier League έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο αυτό και μάλιστα έχουν υπογράψει και τα σχετικά συμβόλαια για τη συμμετοχή τους σε αυτό το ευρωπαϊκό «υπερ-πρωτάθλημα».

Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, η JP Morgan, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το νέο αυτό εγχείρημα.

Οι μετοχές της Γιουβέντους έχουν αυξηθεί πάνω από 12% τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανεβαίνουν σχεδόν 7% και κοιτούν κινήσεις στη Wall Street.

⚽️ Juventus’ share price is up more than 12% this morning on the back of The Super League’s announcement.



Man Utd shares are also up in pre-market trading.



Whether just a negotiating ruse or the real thing, investors think there’s value in it.