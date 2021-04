Ξηλώνεται η European Super League

Kλυδωνίζεται το εγχείρημα για τη δημιουργία κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας μία μόλις ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που προκάλεσαν «πόλεμο» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

H Μάντσεστερ Σίτι αποχώρησε από το κλαμπ των 12 που είχαν ανακοινώσει ότι έχουν υπογράψει προσύμφωνο για να ξεκινήσουν μία δική τους ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα με αρχική χρηματοδότηση από τον αμερικανικό τραπεζικό κολοσσό JP Morgan.

Όπως μεταδίδει το BBC, ανάλογη πορεία θα ακολουθήσει και η Τσέλσι του Ρώσου μεγιστάνα Ρομάν Αμπράμοβιτς. Νωρίτερα την Τρίτη, 1.000 οπαδοί του αγγλικού συλλόγου συγκεντρώθηκαν έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ πριν τον αγώνα με την Μπράιτον για να διαμαρτυρηθούν για την εμπλοκή της ομάδας στην πρωτοβουλία των 12.

Την απόφαση έλαβε προσωπικά ο Αμπράμοβιτς μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων που προκάλεσε παγκοσμίως η ανακοίνωση για τη δημιουργία της European Super League.

Εν τω μεταξύ, ανάλογη απόφαση έχoυν λάβει και οι διοικήσεις των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, σύμφωνα με τον αθλητικό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς και τον αθλητικό ανταποκριτή των Times , Ματ Λότον.

