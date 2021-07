Αύξηση 2% στο ΑΕΠ της ευρωζώνης το 2ο τρίμηνο

Με ρυθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου αυξήθηκε το ΑΕΠ της ευρωζώνης το β’ τρίμηνο, καθώς το μπλοκ των 19 χωρών ανέκαμψε από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στις 19 χώρες που μοιράζονται το ευρώ αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 13,7% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% σε τριμηνιαία και 13,2% σε ετήσια βάση.

Από τις χώρες της ευρωζώνης, η Γερμανία εμφάνισε ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο του αναμενόμενου (1,5% σε τριμηνιαία βάση και 9,2% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 2% σε τριμηνιαία και 9,6% σε ετήσια βάση που ανέμεναν οι αναλυτές), ενώ αντιθέτως η γαλλική και η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκαν με υψηλότερο του αναμενόμενου ρυθμό. Συγκεκριμένα, το γαλλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% σε τριμηνιαία βάση και το ισπανικό κατά 2,8%.

Euro area #GDP +2.0% in Q2 2021, +13.7% compared with Q2 2020: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/CQxPcCGyRX pic.twitter.com/1CyqmmXvMa