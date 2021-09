Covid-19: Τι δείχνουν οι έρευνες για την ιβερμεκτίνη

Την περασμένη εβδομάδα, ο γιατρός Gregory Yu, που εργάζεται σε νοσοκομείο στο Σαν Αντόνιο, έλαβε τα ίδια καθημερινά αιτήματα από τους ασθενείς του, άλλοι εμβολιασμένοι για Covid-19 και άλλοι μη: Του ζητούσαν ιβερμεκτίνη, ένα φάρμακο που συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παρασιτικών μικροβίων, το οποίο έχει επανηλειμμένα αποτύχει σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό.

Οπως μεταδίδουν οι New York Times, ο δρ Yu έχει απορρίψει τα αιτήματα για ιβερμεκτίνη, όπως δήλωσε, αλλά γνωρίζει ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους του δεν τα έχουν απορρίψει.

Οι συνταγές για ιβερμεκτίνη σημείωσαν απότομη αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες, κάνοντας άλμα στις 88.000 την εβδομάδα στα μέσα Αυγούστου από τον μέσο όρο της προ-πανδημίας των 3.600 εβδομαδιαίως, σύμφωνα με ερευνητές από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Ορισμένοι φαρμακοποιοί μάλιστα αναφέρουν έλλειψη του φαρμάκου.

Η ιβερμεκτίνη εισήχθη ως κτηνιατρικό φάρμακο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και η ανακάλυψη της αποτελεσματικότητάς της στην καταπολέμηση ορισμένων παρασιτικών ασθενειών κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2015.

Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της Covid-19, ο κόσμος ζητά το φάρμακο, μετά από συμβουλές για την αποτελεσματικότητά του σε ομάδες στο Facebook και στο Reddit.

Μερικοί γιατροί συνέκριναν το φαινόμενο με την αύξηση του ενδιαφέροντος για την υδροξυχλωροκίνη πέρυσι, αν και υπάρχουν περισσότερες κλινικές δοκιμές που αξιολογούν την ιβερμεκτίνη.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έκανε παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα. «Δεν είστε άλογο», έγραψε στο Twitter, με μια προειδοποίηση να εξηγεί ότι η ιβερμεκτίνη δεν είναι εγκεκριμένη από την FDA για τη θεραπεία ή την πρόληψη της Covid-19 και ότι η λήψη μεγάλων δόσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4