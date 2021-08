Χέρι-χέρι με τον Frontex, η λύση της ΕΕ στην κρίση στο Αφγανιστάν

Την αποφασιστικότητά της ΕΕ και των κρατών-μελών να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ τονίζουν οι υπουργοί Εσωτερικών στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά το έκτακτο συμβούλιο για το Αφγανιστάν. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι το Συμβούλιο θα απαντήσει στις απόπειρες εργαλειοποίησης των ανθρώπων για πολιτικούς σκοπούς.

«Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα για έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, πιο συγκεκριμένα για τις πιθανές επιπτώσεις στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Η σοβαρότητα της εξελισσόμενης κατάστασης απαιτεί αποφασιστική και συντονισμένη απάντηση στις πολλές διαστάσεις της από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα.

Ο απεγκλωβισμός των πολιτών μας και στο μέτρο του δυνατού των Αφγανών υπηκόων που έχουν συνεργαστεί με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και των οικογενειών τους πραγματοποιήθηκε κατά προτεραιότητα και θα συνεχιστεί. Από αυτή την άποψη, βρίσκεται σε εξέλιξη εντατική εργασία για τον εντοπισμό στοχευμένων λύσεων για τις υπόλοιπες ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο στο Αφγανιστάν» αναφέρεται στη δήλωση.

Σημειώνεται ότι «ως άμεση προτεραιότητα, η ΕΕ θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους διεθνείς εταίρους, ιδίως τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του, για να σταθεροποιηθεί η περιοχή και να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους ευάλωτους πληθυσμούς, ιδίως στις γυναίκες και τα παιδιά, στο Αφγανιστάν και σε γειτονικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εντείνουν τη χρηματοδοτική στήριξη στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Η ΕΕ θα συμμετάσχει και θα ενισχύσει την υποστήριξή της προς τρίτες χώρες, ιδίως τις γειτονικές και τις χώρες διέλευσης, που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων, για να ενισχύσει τις ικανότητές τους να παρέχουν προστασία, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες υποδοχής και βιώσιμη διαβίωση για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής. Η ΕΕ θα συνεργαστεί επίσης με αυτές τις χώρες για να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση από την περιοχή, να ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης των συνόρων και να αποτρέψει την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων. Για το σκοπό αυτό, οι εντολές των οργανισμών της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν στο μέγιστο βαθμό. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 'Ασυλο θα πρέπει να εντείνει τις εξωτερικές της δραστηριότητες για τη δημιουργία ικανοτήτων ασύλου. Επιπλέον, στο πλαίσιο των παγκόσμιων προσπαθειών, θα μπορούσε να παρασχεθεί υποστήριξη με τη μορφή επανεγκατάστασης σε εθελοντική βάση, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα άτομα, όπως γυναίκες και παιδιά».

