Νέα Ζηλανδία: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έναν «βίαιο εξτρεμιστή» ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ με αποτέλεσμα να τραυματίσει τουλάχιστον έξι, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν.

«Ένας βίαιος εξτρεμιστής εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Νεοζηλανδών», επεσήμανε η Άρντερν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Προφανώς ο δράστης υποστήριζε την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», πρόσθεσε.

Ο δράστης είχε καταγωγή από τη Σρι Λάνκα και ζούσε στη Νέα Ζηλανδία τα τελευταία 10 χρόνια, εξάλλου ήταν ένα πρόσωπο γνωστό «σε πολλές υπηρεσίες» και «παρακολουθούνταν στενά» εδώ και περίπου πέντε χρόνια, εξήγησε η Άρντερν.

Ο άνδρας εξουδετερώθηκε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από την ώρα που εξαπέλυσε την επίθεση, σημείωσε η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός.

«Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν ειδεχθές, ήταν φρικτό, ήταν κακό. Διαπράχθηκε από ένα πρόσωπο, όχι μια θρησκεία, (ένα πρόσωπο) που είχε ασπαστεί μια ιδεολογία την οποία δεν υποστηρίζει κανείς εδώ », υπογράμμισε η Άρντερν. «Μόνο ο δράστης φέρει την ευθύνη για την ενέργεια αυτή».

Σύμφωνα με την ίδια, και οι έξι τραυματίες πιστεύεται ότι είναι πελάτες του σούπερ μάρκετ, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων Σεντ Τζον ανακοίνωσε ότι από αυτούς οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την πλευρά του ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας Άντριου Κόστερ τόνισε στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, καθώς ο άνδρας έδρασε μόνος του.

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον παρακολουθούμε και το γεγονός ότι καταφέραμε να επέμβουμε τόσο γρήγορα, μέσα σε περίπου 60 δευτερόλεπτα, δείχνει πόσο στενά τον παρακολουθούσαμε», τόνισε ο Κόστερ.

Η αστυνομία που παρακολουθούσε τον δράση πίστεψε ότι πήγε στο σούπερ μάρκετ της συνοικίας New Lynn για να κάνει ψώνια, όμως αυτός τράβηξε ένα μεγάλο μαχαίρι, όπως το περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, και άρχισε να επιτίθεται στους πελάτες.

Η Άρντερν τόνισε ότι μέχρι σήμερα ο άνδρας δεν είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Όταν ρωτήθηκε αν απογοητεύθηκε όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, με δεδομένο ότι οι αρχές παρακολουθούσαν τον δράστη, η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός απάντησε: «Ναι, διότι γνωρίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε (…) οπότε συγκλονίστηκα».

#ISIS inspired stabbing attack in Auckland , New Zealand



Terrorizt - Sri Lanka man was shot by police https://t.co/9Z4YshkPKU