ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές την εβδομάδα που έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 20.000 στις 332.000.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 322.000.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας υποχώρησε στα 2,7 εκατ.

NSA UI claims fell last week to 291K (263K UI initial claims NSA + 28K PUA claims). Enhanced UI benefits expired last week and the coming weeks' reports will show that impact as claims in federal programs drop to 0.#joblessclaims 1/ pic.twitter.com/OxuKZGwd7n