ΗΠΑ: Σε χαμηλό έτους υποχώρησε ο σύνθετος δείκτης PMI τον Σεπτέμβριο

Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε χαμηλό ενός έτους τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της IHS Markit.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 55,4 τον Αύγουστο.

Ο δείκτης υπηρεσίων υποχώρησε στις 54,9 τον Σεπτέμβριο, από 55,1 τον Αύγουστο.

