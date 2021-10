Λάιεν: Να επενδύσουμε στις ΑΠΕ για πιο σταθερές τιμές

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι το ζήτημα των υψηλών τιμών στην ενέργεια είναι σοβαρό και πρόσθεσε ότι είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες μακροπρόθεσμα προκειμένου να αποφύγει μελλοντικές αυξήσεις.

“Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύονται. Όμως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες οι τιμές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια και παραμένουν σταθερές”, εξήγησε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνόδου ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία.

“Οπότε για εμάς είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μακροπρόθεσμα με την ενέργεια είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές που μας προσφέρουν σταθερές τιμές και περισσότερη ανεξαρτησία, διότι το 90% του φυσικού αερίου εισάγεται στην ΕΕ”, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ