Αδεια για εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών ζήτησε από τις ΗΠΑ η Pfizer

Η Pfizer ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπέβαλε επισήμως αίτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για έγκριση έκτακτης ανάγκης του εμβολίου που ανέπτυξε με την εταιρεία BioNTech σε παιδιά 5-11 χρονών.

«Με τα νέα κρούσματα σε παιδιά στις ΗΠΑ να συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, αυτή η αίτηση είναι ένα σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της Covid-19», δήλωσε η Pfizer.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η FDA αναμένεται να δώσει την έγκρισή της για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα πριν από τον Νοέμβριο.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx