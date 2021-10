Τέλος το πάρτι φτηνού φαγητού, τσουνάμι υψηλού κόστους διεθνώς

Το γλέντι που γίνεται εδώ και 20 χρόνια με το φθηνό φαγητό στη Βρετανία φτάνει στο τέλος του και ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων μπορεί να φτάσει σε διψήφιους αριθμούς, λόγω ενός τσουνάμι αύξησης του κόστους που «σκάει» πάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσε σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων πουλερικών στη Βρετανία, γνωστός ως "Chicken King".

Καθώς αναδύεται από τις δύο κρίσεις, αυτή του Brexit και αυτή της Covid-19, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη οδηγών φορτηγών, εκδοροσφαγέων και αποθηκάριων, η οποία έχει επιδεινώσει τις πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

«Οι μέρες που μπορούσες να ταΐσεις μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων με ένα κοτόπουλο των 3 στερλινών φτάνουν στο τέλος τους», δήλωσε ο Ραντζίτ Σινγκ Μπόπαραν, ιδιοκτήτης του 2 Sisters Group.

«Σήμερα είναι φθηνότερο να αγοράσεις ένα κοτόπουλο από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Πώς μπορεί να είναι σωστό ένα ολόκληρο κοτόπουλο να στοιχίζει λιγότερο από ένα ποτήρι μπίρα; Μπροστά μας βλέπουμε έναν διαφορετικό κόσμο εφεξής, στον οποίο ο αγοραστής πληρώνει περισσότερο», σημείωσε.

Ο Μπόπαραν, ο όμιλος του οποίου παράγει περίπου το ένα τρίτο όλων των προϊόντων πουλερικών που καταναλώνονται στη Βρετανία, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως η βρετανική κυβέρνηση θα μπορέσει να διορθώσει όλα τα προβλήματα ή να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο περιορισμός της προσφοράς εργατικού δυναμικού θα οδηγήσει στον πληθωρισμό των μισθών, είπε επίσης, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα επενδύσει στην αυτοματοποίηση.

«Λιγότερα εργατικά χέρια σημαίνουν λιγότερες επιλογές, βασικά προϊόντα, άδεια ράφια και πληθωρισμός των μισθών και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», υπογράμμισε. «Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαι ειλικρινής σχετικά με το τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή, την ώρα που ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει σε διψήφιους αριθμούς».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η οικονομία της Βρετανίας πρέπει να απαλλαγεί από τον εθισμό της στο φθηνό εισαγόμενο εργατικό δυναμικό και ότι είναι θετικό που θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί.

Η κυβέρνησή του απορρίπτει παράλληλα ότι το Brexit ευθύνεται για τις πιέσεις στην οικονομία, αν και καμία άλλη ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει αντιμετωπίσει στην ίδια κλίμακα διαταραχές στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

«Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει για όλους μια επαρκής παροχή αγαθών και προσπαθούμε να άρουμε τα εμπόδια όπου μπορούμε», δήλωσε από την Ουάσινγκτον ο υπουργός Οικονομικών του Τζόνσον, ο Ρίσι Σουνάκ.

