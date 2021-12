Σε χαμηλό 52 ετών οι νέοι άνεργοι στις ΗΠΑ

Βουτιά έκαναν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας σε χαμηλό 52 ετών, καθώς η αμερικανική αγορά εργασίας σημειώνει ισχυρή ανάκαμψη από την πανδημία κορωνοϊού.

Οπως μεταδίδει το CNBC, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έφτασαν τις 184.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, έναντι εκτίμησης για 211.000, κινούμενες καθοδικά κατά 43.000 από μία εβδομάδα πριν.

Είναι το πιο χαμηλό σημείο από τις 6 Σεπτεμβρίου 1969, όταν οι νέοι άνεργοι είχαν φτάσει τις 182.000.