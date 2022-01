Παροσμία λόγω Covid: Η σοκολάτα μυρίζει σαν βενζίνη

Η λοίμωξη από Covid θα μπορούσε να κάνει όλο και περισσότερα παιδιά ιδιότροπα όσον αφορά το φαγητό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι πάσχουν από παροσμία -μια διαταραχή κατά την οποία οι άνθρωποι βιώνουν περίεργες και συχνά δυσάρεστες παραμορφώσεις της όσφρησης.

Για παράδειγμα, η σοκολάτα μπορεί να μυρίζει σαν βενζίνη ή κάποιος μπορεί να μυρίζει σάπιο λάχανο αντί για λεμόνι.

Οι ειδικοί της όσφρησης στο University of East Anglia and Fifth Sense, το φιλανθρωπικό ίδρυμα για άτομα που πάσχουν από διαταραχές όσφρησης και γεύσης, λένε ότι ιδιαίτερα τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να φάνε τροφές που κάποτε αγαπούσαν.

Η Fifth Sense και ο Carl Philpott, από την Ιατρική Σχολή Norwich της UEA, κυκλοφόρησαν οδηγίες για να βοηθήσουν τους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν καλύτερα τη διαταραχή.

Ο καθηγητής Philpott είπε: «Η παροσμία πιστεύεται ότι είναι μία κατάσταση κατά την οποία λειτουργούν λιγότεροι υποδοχείς της οσμής, γεγονός που οδηγεί στο να μπορούμε να συλλάβουμε μόνο μερικά από τα συστατικά μίας μυρωδιάς. Γνωρίζουμε ότι περίπου 250.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υποστεί παροσμία ως αποτέλεσμα μόλυνσης από την Covid», σημειώνει και προσθέτει:

«Αλλά τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα από τότε που η Covid άρχισε να σαρώνει τις σχολικές τάξεις τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι επηρεάζει και τα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις, η πάθηση κάνει τα παιδιά να μην τρώνε πολύ και πολλά μπορεί να δυσκολεύονται εντελώς να φάνε.

«Είναι κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει αναγνωριστεί πραγματικά από τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, οι οποίοι απλώς πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι δύσκολα στο φαγητό, χωρίς να συνειδητοποιούν το υποκείμενο πρόβλημα».

Ο καθηγητής Philpott πρόσθεσε ότι βλέπει έφηβους ασθενείς με παροσμία για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της Fifth Sense, Duncan Boak, δήλωσε: «Έχουμε ακούσει από μερικούς γονείς των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίζουν διατροφικά προβλήματα και έχουν χάσει βάρος, αλλά οι γιατροί το έχουν χαρακτηρίσει απλώς ως ιδιοτροπία στο φαγητό».

Η νέα καθοδήγηση δείχνει ότι πρέπει να ακούνε τα παιδιά και να τα πιστεύουν. Οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν κρατώντας ένα ημερολόγιο με τρόφιμα που είναι ασφαλή και εκείνα που τα δυσκολεύουν.

Ο καθηγητής Philpott εξήγησε: «Το να προσδιορίσουμε ποια είναι τα ερεθίσματα και ποια η γεύση είναι πραγματικά σημαντικό. Υπάρχουν πολλά κοινά ερεθίσματα -για παράδειγμα το μαγείρεμα κρέατος και κρεμμυδιών ή σκόρδου και η μυρωδιά του φρέσκου καφέ, αλλά αυτά μπορεί να διαφέρουν από παιδί σε παιδί».

«Οι γονείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να δοκιμάζουν διαφορετικά φαγητά με λιγότερο έντονες γεύσεις, όπως ζυμαρικά, μπανάνες ή ήπιο τυρί -για να δουν τι μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να απολαύσουν.

«Τα μιλκσέικ με πρωτεΐνες και βιταμίνες, χωρίς βανίλια ή χωρίς γεύση, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται».

«Και μπορεί να ακούγεται προφανές, αλλά τα παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα μαλακό κλιπ μύτης ή να κρατήσουν τη μύτη τους κλειστή ενώ τρώνε, για να βοηθήσουν να μπλοκάρουν τις γεύσεις».

Η καθοδήγηση προτείνει επίσης ότι τα παιδιά και οι ενήλικες θα πρέπει να εξετάσουν την προπόνηση όσφρησης.

Αυτό περιλαμβάνει την όσφρηση τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών οσμών -για παράδειγμα ευκάλυπτου, λεμονιού, τριαντάφυλλου, κανέλας, σοκολάτας, καφέ ή λεβάντας- δύο φορές την ημέρα για αρκετούς μήνες.

Οι ειδικοί αναφέρουν το παράδειγμα του 11χρονου Malisse Kafi, που είχε κορωνοϊό τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε δυσκολεύεται να φάει ή να πιει, γιατί όλα έχουν γεύση «σαν κακά και σάπια αβγά».

Η μαμά του, Dawn Kafi, από το Old Swan του Λίβερπουλ, είπε: «Ξεκίνησε με το να μην έχει όρεξη και να λέει ότι το φαγητό έχει γεύση σαν κακά και το νερό έχει γεύση σάπιων αβγών».

Το παιδί διαγνώστηκε με παροσμία και του χορηγήθηκε στεροειδές ρινικό σπρέι, αλλά δεν βοήθησε. Μέχρι τον Νοέμβριο είχε χάσει περίπου 2 κιλά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφυδατωμένος και μπερδεύοντας τα λόγια του.

Τελικά, χρειάστηκε να το ταΐσουν με σωληνάκι, που περνούσε από τη μύτη και κατέβαινε στο στομάχι του. Ενώ το παιδί εξακολουθεί να έχει παροσμία, αρχίζει να βελτιώνεται και υπάρχουν μερικές ασφαλείς τροφές που μπορεί πλέον να φάει.