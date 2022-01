Ανάπτυξη 6,9% στις ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο του 2021

Με πολύ καλύτερο ρυθμό από αυτόν που αναμενόταν αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2021, αν και η επιτάχυνση πιθανότατα υποχώρησε, καθώς η εξάπλωση της παραλλαγής Ομικρον του κορωνοϊού έβαλε φρένο στις προσλήψεις και περαιτέρω εμπόδια στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNBC, το ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 6,9%, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου. Ηταν η πιο δυνατή ανάπτυξη τριμήνου τον τελευταίο χρόνο και περισσότερο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο κατά 5,5%.

Η κίνηση αντανακλά μία συνολικά σταθερή περίοδο για την οικονομία μετά τη σημαντική επιβράδυνση του καλοκαιριού - το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο είχε αυξηθεί κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέονται με την πανδημία σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση που στηρίχτηκε από πρωτοφανή κίνητρα από το Κογκρέσο και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ οδήγησαν σε ανισορροπίες σε όλο το οικονομικό φάσμα.

Για το σύνολο του 2021, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,7%, τον υψηλότερο από το 1984.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανοαρίου υποχώρησε κατά 30.000. Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις βούτηξαν στις 260.000 από 290.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 265.000. Είναι η πρώτη φορά εντός του 2022 που σημειώνεται εβδομαδιαία πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 247.000 από 232.000 προηγουμένως. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ενισχύθηκε στο 1,675 εκατ. από 1,653 εκατ.

The recovery from the Great Recession crushed millions of Americans. Fiscal and monetary policy this time was massive and kept going through the end of last year. Yes, it was risky, and yes, some adverse side effects. It was time for economic policymakers to fight for the people.