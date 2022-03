Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για επιπλέον προμήθειες LNG

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν μια μεγάλη συμφωνία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Τη συμφωνία ανακοίνωσαν σε κοινή τους δήλωση ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην ΕΕ τουλάχιστον 15 δισ. επιπλέον κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους.

«Οι ΗΠΑ και οι διεθνείς εταίροι μας θα συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν 15 δισ. κ.μ. επιπλέον LNG για την Ευρώπη εφέτος και καθώς η ΕΕ θα εργάζεται για την απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο έως το 2030, θα εργαζόμαστε και εμείς για να εξασφαλίσουμε την προμήθεια 15 δισ. κ.μ. επιπλέον κάθε χρόνο », δήλωσε ο Τζο Μπαιντεν.

H μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και μέσω επιπλέον προμηθειών παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ επιπλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG φέτος είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα αντικαταστήσει την προμήθεια LNG που λαμβάνουμε επί του παρόντος από τη Ρωσία» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσέθεσε ότι «η Ευρώπη θα εργαστεί για να εξασφαλίσει σταθερή ζήτηση για επιπλέον LNG των ΗΠΑ τουλάχιστον έως το 2030. Στοχεύουμε σε περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως».

Το μπλοκ έχει ήδη δηλώσει ότι θα μειώσει τη χρήση του ρωσικού φυσικού αερίου ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό θα σημαίνει αύξηση των εισαγωγών και παραγωγή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας.

