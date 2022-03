Με χαμηλές προσδοκίες οι νέες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία

Η εξασφάλιση μιας εκεχειρίας είναι ο κορυφαίος στόχος της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία που ξεκίνησαν σήμερα στην Τουρκία στις 10:30 το πρωί, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξει σημαντική πρόοδος, μεταδίδει το Reuters.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ολγα Στεφανίσινα, το Κίεβο σκοπεύει να ανοίξει τρεις ανθρωπιστικούς διαδρόμους την Τρίτη για απομάκρυνση αμάχων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και διάδρομος για ιδιωτικά ΙΧ που αποχωρούν από τη Μαριούπολη.

«Ελπίζω ότι οι συναντήσεις θα είναι επωφελείς για την Ουκρανία, τη Ρωσία και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών που συναντώνται σήμερα για διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Οπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχει αυξήσει τις ελπίδες για ειρήνευση. «Μια δίκαιη ειρήνη δεν θα έχει κάποιον χαμένο, η συνέχιση της διαμάχης δεν ωφελεί καμία πλευρά», τόνισε.

Ο κ. Ερντογάν ζήτησε άμεση εκεχειρία, τονίζοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, εξαρτάται και από τις δύο πλευρές να σταματήσουν αυτή την τραγωδία».

«Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις θα ανοίξει τον δρόμο για συνάντηση των δύο ηγετών (σ.σ. Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι). Η Τουρκία μπορεί να τη διοργανώσει και αυτή», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι «πολύτιμοι φίλοι».

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” 🇹🇷 President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between 🇺🇦 & 🇷🇺 pic.twitter.com/xvMnQFZw9B