Πώς Total κι άλλες πετρελαϊκές στρίβουν στην πράσινη ενέργεια

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Total που ανακοίνωσε τη Μ. Πέμπτη ότι αποχωρεί από τα δύο οικόπεδα έρευνας υδρογονανθράκων στην Κρήτη, προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για ένα πιο «πράσινο» μέλλον.

Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις ίδιες που ήδη έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα.

Η άνοδος των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, η απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης τα επόμενα χρόνια και η ολοκλήρωση της στρατηγικής εγκατάστασης εκατομμυρίων φορτιστών σε όλο τον κόσμο επιταχύνει την προσπάθεια μετάλλαξής τους.

Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Irena, αναφέρει ότι η δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε 3,7 φορές την προηγούμενη δεκαετία, αγγίζοντας τα 2.799 GW. Όλα αυτά εν αναμονή της αλλαγής των ισορροπιών που ενώ αυξάνονται οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα μειώνεται σταδιακά η ζήτηση σε πετρέλαιο.

Αυτό το γεγονός οι εταιρείες πετρελαίου το εκλαμβάνουν ως μια μεγάλη πρόκληση και σκέφτονται την στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, βλέπουμε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου να προσαρμόζουν τις μελλοντικές ενεργειακές στρατηγικές τους.

Η Total, από την άλλη, αγόρασε το 20% της ινδικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας AGEL και απέκτησε το 50% της ηλιακής ενέργειας της ινδικής εταιρείας ενεργητικού. Οι επενδύσεις ηλιακής ενέργειας συνεχίστηκαν στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνώντας να παράγουν 3,3 GW ισχύος στην Ισπανία.

Όσον αφορά την αιολική ενέργεια, η Total απέκτησε ποσοστό 23% στην Yunlin Holding της Ταϊβάν τον Απρίλιο για ένα υπεράκτιο έργο αιολικού πάρκου που θα ολοκληρωθεί φέτος, ενώ η παραγωγή ενέργειας θα είναι 640 MW, που είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει 605.000 νοικοκυριά.

Η Total θέλει να φτάσει τα 35 GW πράσινης ενέργειας έως το 2025 και τα 100 GW χωρητικότητα πράσινης ενέργειας έως το 2030. Μέχρι το 2050, αναμένει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ηλεκτρική ενέργεια θα αντιπροσωπεύουν το 40% των παγκόσμιων πωλήσεων.

Στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, η Total δεσμεύτηκε ότι θα μειώσει τις εκπομπές που σχετίζονται με τις πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά περισσότερο από 30% από το επίπεδο του 2015 έως το 2030, θα μειώσει επίσης τις εκπομπές μεθανίου κατά 50% από τα επίπεδα του 2020 έως το 2025 και κατά 80% από τα επίπεδα του 2020 έως το 2030.

