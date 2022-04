Αμερικανός ΥΠΑΜ: Η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει αν έχει καλό εξοπλισμό

10.10 Η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία αν διαθέτει καλό εξοπλισμό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες Κυριακή στο Κίεβο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

"Το πρώτο πράγμα για να κερδίσει κανείς είναι να πιστεύει ότι μπορεί να το πράξει. Και εκείνοι (σ.σ. οι Ουκρανοί) είναι βέβαιοι ότι μπορούν να κερδίσουν", επεσήμανε ο Όστιν μιλώντας σε μερικούς δημοσιογράφους. "Μπορούν να κερδίσουν αν έχουν καλό εξοπλισμό, καλή υποστήριξη", πρόσθεσε μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Κίεβο στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος και ο Μπλίνκεν συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν οι συνομιλίες για τα πράγματα που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την τρέχουσα μάχη και επίσης να χτίσουμε για το αύριο", εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση "εποικοδομητική".

Σύμφωνα με τον Όστιν, ο Ζελένσκι είναι ευγνώμων για όσα κάνουν οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν τη χώρα του, ενώ πρόσθεσε ότι η φύση των μαχών έχει αλλάξει και για τον λόγο αυτό η Ουκρανία έχει ανάγκη από όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ενώ το Κίεβο επεσήμανε ότι χρειάζεται άρματα μάχης.

Σε ό,τι αφορά τα όπλα που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον είναι δύσκολο να παρακολουθεί τι συμβαίνει με αυτά καθώς δεν υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις επί του πεδίου, όμως τόνισε ότι ζήτησε από τους Ουκρανούς να παρακολουθούν όσο καλύτερα γίνεται πού πάνε αυτά τα όπλα.

"Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία αποδυναμωμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να κάνει αντίστοιχα πράγματα όπως η εισβολή στην Ουκρανία", υπογράμμισε ο Όστιν. "Έχει ήδη χάσει πολλές από τις στρατιωτικές της ικανότητες και πολλά στρατεύματα για να είμαστε ειλικρινείς και δεν επιθυμούμε να καταφέρει να αποκαταστήσει γρήγορα αυτές τις ικανότητές της", σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε ότι "η Ρωσία δεν έχει πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους, η Ρωσία έχει ήδη αποτύχει και η Ουκρανία έχει ήδη πετύχει".

"Είδαμε ανθρώπους στους δρόμους του Κιέβου, απόδειξη ότι η μάχη για το Κίεβο έχει κερδηθεί", υπογράμμισε ο ίδιος, σχολιάζοντας ωστόσο ότι "αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, στα νότια και τα ανατολικά, όπου η ρωσική βιαιότητα είναι απλώς φρικτή".





09.50. Η Ρωσία κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

"Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones σήμερα στις 04:15 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)" στην περιοχή Ριλσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουρσκ Ρομέν Σταροβόιτ. "Δεν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες ή υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο", πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται λίγο αφού οι ρωσικές αρχές επεσήμαναν ότι άγνωστης αιτίας πυρκαγιά μαίνεται σε αποθήκη καυσίμων στη ρωσική γειτονική επαρχία Μπριάνσκ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Ριλσκ. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02:00 σήμερα τα ξημερώματα στην αποθήκη καυσίμων Transneft Briansk-Droujba στην πόλη Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και χρησιμοποιείται ως επιμελητειακή βάση για τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

09.25. Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα στόχος επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ μετέβησαν χθες Κυριακή στο Κίεβο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη διάρκεια της επίσκεψής τους ο Άντονι Μπλίνκεν και ο Λόιντ Όστιν ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, τον διορισμό νέου Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα και την παροχή επιπλέον βοήθειας στη χώρα ύψους άνω των 700 εκατ. δολαρίων.

Οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ταξίδεψαν στην Πολωνία το Σάββατο και μετέβησαν οδικώς στην Ουκρανία την Κυριακή, όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και τον υπουργό Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ.

Για λόγους ασφαλείας η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μυστικότητα και επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον μόνο αφού ο Μπλίνκεν και ο Όστιν είχαν αποχωρήσει από το ουκρανικό έδαφος. Ωστόσο ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί σε αυτή ήδη από το Σάββατο, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν επιβεβαιώσει χθες την παρουσία των δύο Αμερικανών υπουργών στο Κίεβο.

Στη διάρκεια των συναντήσεών τους οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ουκρανία. Ο Μπλίνκεν επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να διορίσει τις επόμενες ημέρες νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία την Μπρίτζετ Μπρινκ, νυν πρεσβευτή στη Σλοβακία. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πρεσβευτή στην Ουκρανία από το 2019 και τις υποθέσεις της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής διαχειρίζονται επιτετραμμένοι.

Η επιστροφή της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα θα είναι σταδιακή. «Από την αρχή των εχθροπραξιών διαθέτουμε μια ομάδα στην Πολωνία η οποία κάνει τη δουλειά αυτή. Από αυτή την εβδομάδα τα μέλη της ομάδας θα πραγματοποιούν ημερήσιες μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους δημοσιογράφους που ανέμεναν τους δύο Αμερικανούς υπουργούς στην πολωνική πλευρά των συνόρων.

Εξάλλου οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία αποδεσμεύοντας 700 εκ. δολάρια, από τα οποία περίπου τα 300 εκατ. θα βοηθήσουν τους Ουκρανούς να αποκτήσουν από την αγορά τα όπλα που χρειάζονται, επεσήμαναν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τα υπόλοιπα θα πάνε στους περιφερειακούς συμμάχους της Ουκρανίας που παρείχαν στη χώρα βοήθεια και οι οποίοι πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων τους.

Παράλληλα περισσότεροι από 50 Ουκρανοί αναμένεται να ολοκληρώσουν σήμερα την εκπαίδευσή τους στη χρήση πυροβόλων Howitzer τα οποία έχει αρχίσει να στέλνει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει την Πέμπτη την παροχή ακόμη ενός πακέτου βοήθειας ύψους 800 εκατ. δολαρίων προς την Ουκρανία, κυρίως υπό τη μορφή βαρέων όπλων, τα οποία ζητεί ο Ζελένσκι προκειμένου να απωθήσει τις ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, από την αρχή της θητείας του Μπάιντεν οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει συνολικά στην Ουκρανία περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια.

