Βρετανία: Τράπεζες αύξησαν... κατά λάθος τα επιτόκια

Ο κολοσσός των στεγαστικών δανείων Halifax ξεκίνησε τον αγώνα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, στέλνοντας μαζικά email και ενημερώνοντας τους πελάτες του ότι το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας άλλαξε σήμερα Τρίτη, παρόλο που η σχετική απόφαση αναμένεται την προσεχή την Πέμπτη.

Φυσικά, όπως μεταδίδει ο Guardian, η Halifax αργότερα ζήτησε συγγνώμη και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις.

@HalifaxBank also seem to think the @bankofengland are going to rise interest rates today! #interestrates pic.twitter.com/hEpUItSslD

Η γκάφα αναστάτωσε όχι μόνο τους πελάτες της Halifax, αλλά και της Lloyds Bank, καθώς και οι δύο τράπεζες ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

@LloydsBank perhaps you should have waited until after the @bankofengland interest rate meeting before sending this email to your customers! #interestrates pic.twitter.com/NHpJimkqO8