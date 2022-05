Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στο Αζοφστάλ

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στον χώρο του αχανούς εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, ανέφερε απόψε ένας σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μιλώντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty.

«Οι απόπειρες κατάληψης του εργοστασίου συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα. Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ήδη στον χώρο του Αζοφστάλ» μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός επικαλούμενος τον Αραχάμια.

Μέχρι και απόψε το βράδυ η Ουκρανία παραμένει σε επαφή με τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται το Αζοφστάλ, πρόσθεσε.

«Σφοδρές μάχες» διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο, λίγο αφότου η Μόσχα δήλωσε πως δεν έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον αυτού του αχανούς εργοστασίου όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές.

«Δυστυχώς υπάρχουν σφοδρές μάχες στο Αζοφστάλ σήμερα», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

«Χάσαμε την επαφή με τα αγόρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί, αν είναι σε ασφάλεια ή όχι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης (και) η αεροπορία» συμμετέχουν σε αυτή τη ρωσική επίθεση καθώς και «πλοία που προσέγγισαν» στις ακτές, καθώς η περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας.

