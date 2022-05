Κέρι: Ο πόλεμος στην Ουκρανία να μην ανακόψει τη μάχη για το κλίμα

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προήλθε από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν θα πρέπει να μεγαλώσει την εξάρτηση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) που διεξάγεται στο Νταβός της Ελβετίας.

"Πρέπει να υπάρξει ανεφοδιασμός της Ευρώπης με το φυσικό αέριο που έχει χαθεί από τη διακοπή από τη Ρωσία", δήλωσε ο Κέρι στο Νταβός.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, προειδοποίησε: "Κανένας δεν θα πρέπει να πιστεύει ότι η κρίση της Ουκρανίας αποτελεί δικαιολογία για να επεκτείνουμε ξαφνικά το παλιό είδος της υποδομής που είχαμε (...) πρέπει να φανούμε εξυπνότεροι από αυτό δεδομένων αυτών που διακυβεύονται".

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει πυροδοτήσει έναν υψηλό πληθωρισμό σε ορισμένες χώρες και φόβους για ύφεση καθώς οι κυρώσεις κατά της παραγωγού πετρελαίου και αερίου Ρωσίας έχουν περιορίσει τις προμήθειες.

Δεν υπάρχει περιθώριο για οπισθοδρόμηση, σημείωσε ο Κέρι, επισημαίνοντας μια αύξηση 6% των εκπομπών και μια αύξηση 9% της χρήσης πολύ ρυπογόνου άνθρακα.

Η γρήγορη επένδυση σε τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η μόνη λύση για να διατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας κάτω του 1,5 βαθμού Κελσίου, υπογράμμισε ο ίδιος.

"Δεν μπορούμε να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε ότι αυτό είναι ξαφνικά μια ανοιχτή πόρτα για να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε αυτό που κάναμε, το οποίο δημιούργησε την κρίση εξαρχής", κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"We can’t let a false narrative take hold in regards to loss of Russian oil and gas ... We can meet this crisis and still deal with the climate crisis," says John Kerry, Special Presidential Envoy for Climate of the United States#WEF22 @Davos pic.twitter.com/Eha9T4M5un