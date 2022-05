Πράσινο φως για την πώληση της Τσέλσι

Εγκρίθηκε η πώληση της Chelsea FC στον Αμερικανό επενδυτή Todd Boehly από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, γράφοντας επίλογο για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς και την σχεδόν 20ετή ιδιοκτησία της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg,η έγκριση της πώλησης ύψους 4,25 δισ. λιρών (5,3 δισ. δολαρίων), δίνει τέλος σε μήνες αβεβαιότητας για τους οπαδούς και το προσωπικό του Συλλόγου του Λονδίνου, τον οποίο ο Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε να διαθέσει προς πώληση στις αρχές Μαρτίου, λίγο πριν επιβληθούν κυρώσεις ως απάντηση της Βρετανίας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αργά χθες το βράδυ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε σε μια θέση όπου θα μπορούσαμε να εκδόσουμε μια άδεια που επιτρέπει την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι», δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.