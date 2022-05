Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ στο νότιο Περού

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε το νότιο Περού την Πέμπτη, οπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με το Reuters, η δόνηση ήταν σε βάθος 200 χιλιομέτρων, ανέφερε το EMSC.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 66 km SW of #Ayaviri (#Peru) || 5 min ago (local time 07:02:24). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Xy3fmONgPz