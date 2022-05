Πέμπτο κύμα Covid παρά τα αντισώματα στο 97% του πληθυσμού!

Πέμπτο κύμα λοιμώξεων Covid-19 χτύπησε τη Νότια Αφρική, παρά το γεγονός ότι το 97% του πληθυσμού είχε αντισώματα λόγω προηγούμενων λοιμώξεων ή εμβολιασμού, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας αίματος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέταση 3.395 δειγμάτων από αιμοδότες νωρίτερα φέτος, στο τέλος του τέταρτου κύματος λοιμώξεων, έδειξε ότι το 87% των Νοτιοαφρικανών είχαν μολυνθεί προηγουμένως από τον ιό, ενώ λίγο πάνω από το 97% είχε είτε προηγούμενη μόλυνση είτε εμβολιασμό ή και τα δύο. Η μελέτη διεξήχθη από το DST-NRF Centre of Excellence in Epidemiological Modeling and Analysis και την Εθνική Υπηρεσία Αίματος της Νότιας Αφρικής.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν την ικανότητα της παραλλαγής Ομικρον, ειδικά του υποστελέχους BA.4 και BA.5 της, να μολύνει όσους έχουν ήδη προστασία έναντι της νόσου. Ωστόσο, παρά το ποσοστό των θετικών τεστ που πλησιάζει σε ρεκόρ καθημερινών κρουσμάτων καθώς κορυφώθηκε η τελευταία αύξηση, οι νοσηλείες ήταν πολύ χαμηλότερες από τα προηγούμενα κύματα και καταγράφηκαν σχετικά λίγοι θάνατοι.