Τιμές-ρεκόρ για τα τρόφιμα παγκοσμίως

Κοντά σε ρεκόρ παραμένουν οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αναταραχές στο εμπόριο, επιδεινώνοντας την επισιτιστική κρίση και την ακρίβεια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εισβολή της Ρωσίας μείωσε απότομα τις εξαγωγές από την Ουκρανία, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς σιτηρών και φυτικών ελαίων στον κόσμο. Ο αποκλεισμός βασικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας έχει επιδεινώσει την αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, εκτοξεύοντας τις τιμές στα ύψη και ωθώντας τα Ηνωμένα Έθνη να προειδοποιήσουν ότι η έλλειψη τροφίμων μπορεί να οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στη μετανάστευση.

Ο δείκτης του ΟΗΕ για το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως υποχώρησε κατά 0,6% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Οι τιμές των φυτικών ελαίων κινήθηκαν καθοδικά κατά 3,5%, εν μέρει λόγω της άρσης της απαγόρευσης εξαγωγής φοινικέλαιου από την Ινδονησία, όπως δήλωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναφέρει ότι η έλλειψη λιπασμάτων θα μπορούσε να βαθύνει την επισιτιστική κρίση το 2023. Οι τιμές των τροφίμων ήταν ήδη υψηλές λόγω των αναταράξεων στα logistics και της ανάκαμψης της ζήτησης μετά την πανδημία. Ο πληθωρισμός των τροφίμων πλήττει περισσότερο τις φτωχές χώρες.

