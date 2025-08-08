#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον όμιλο Κωνσταντίνου πέρασε το Fashion City Outlet στη Λάρισα

Η ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη αναβαθμίζοντας τις υποδομές κι ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 13:48

Η ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου Κωνσταντίνου, ανακοινώνει την εξαγορά του Fashion City Outlet στη Λάρισα επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για διαρκή επέκταση στην ελληνική αγορά και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο του εμπορικού real estate.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, με τη νέα επένδυση, η ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του Fashion City Outlet, που ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς, αναβαθμίζοντας τις υποδομές κι ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και των εμπορικών συνεργατών. Ο στόχος είναι η δημιουργία πολυλειτουργικών χώρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες κι εξελίξεις της αγοράς προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες στον επισκέπτη.

Η επένδυση θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη που δεν περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά θα συμβάλλει και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας.

 

