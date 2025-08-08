Αύξησε πωλήσεις και πέρασε σε κέρδη η Estee Lauder στην Ελλάδα

Ανάκαμψη στη χρήση 2023-2024 εμφάνισε η ελληνική θυγατρική του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου καλλυντικών Estee Lauder, μετά από μια περίοδο μετάβασης από το joint venture με τον όμιλο Σαράντη και τον επαναπροσδιορισμό της στην εγχώρια αγορά, αλλά και εν μέσω σοβαρών ανακατατάξεων στην παγκόσμια αγορά, που εν πολλοίς πίεσαν τη φίρμα και τις θυγατρικές επωνυμίες της.

Σε ότι αφορά τα πλέον πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, η Estée Lauder Hellas, θυγατρική του διεθνούς ομίλου πολυτελούς ομορφιάς, κατέγραψε για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2024 κύκλο εργασιών ύψους 66,38 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (55,23 εκατ. ευρώ).

Η διοίκηση απέδωσε την αύξηση αυτή στη δυναμική ανάπτυξη όλων των brands που διαθέτει στην ελληνική αγορά, καθώς και στις εξαγωγές προς Κύπρο.

Η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η επιστροφή σε προ φόρων κέρδη ύψους 693,2 χιλ. ευρώ έπειτα από τις ζημιές σχεδόν 8 εκατ.ευρώ που είχαν καταγραφεί τη χρήση 2022/2023.

Η ανάκαμψη αυτή προήλθε από τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, τον εξορθολογισμό αποθεμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 30% περίπου, στα 4,06 εκατ. ευρώ, απελευθερώνοντας ρευστότητα και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 5,5% στα 7,29 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν στα 21,6 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23,4%. Οι εμπορικές υποχρεώσεις μειώθηκαν ελαφρώς, στα 20,43 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο επανατοποθέτησης της η ελληνική θυγατρική αποφάσισε να κλείσει την αποθήκη στο Βουκουρέστι και να εξυπηρετεί τη Ρουμανία μέσω της ελληνικής αποθήκης, γεγονός που απέφερε σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο ομίλου.

Υποχώρηση μεριδίων

Η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία καλλυντικών διαθέτει μακρόβια παρουσία στην Ελλάδα, αρχικώς μέσω αντιπροσώπου και από το 2000 σε joint venture με αυτόν (τον όμιλο Σαράντη), ωστόσο από το 2019 ανακοίνωσε την πρόθεση της να αποκτήσει πλήρη έλεγχο της δραστηριότητας της στην εγχώρια αγορά.

Τον Ιούνιο του 2022 ήρθε το οριστικό διαζύγιο με τους Έλληνες συνεταίρους με την Estee Lauder να αποκτά το 49% της ELCA Cosmetics και το 100% του ελέγχου. Από την έκθεση διαχείρισης για την κλειόμενη χρήση (01/07/2021- 30-06-2022) δεν προέκυψε, αν η μετάβαση κόστισε σε πωλήσεις και ομαλή διαχείριση εμπορικών σχέσεων, αποθεμάτων κτλ.