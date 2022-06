Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε πλήθος στο Βερολίνο

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που πιστεύεται ότι έριξε το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της γερμανικής πρωτεύουσας. Δεν είναι σαφές αν ήταν ατύχημα ή εσκεμμένη δράση.

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns