Μπάιντεν: Εταιρείες αύξησαν τις τιμές μεταφοράς προϊόντων έως 1.000%

«Ένας από τους λόγους που οι τιμές έχουν ανέβει είναι επειδή μερικές εταιρείες που ελέγχουν την αγορά έχουν αυξήσει τις τιμές μεταφοράς προϊόντων έως και 1.000%. Είναι εξωφρενικό – και καλώ το Κογκρέσο να πατάξει αυτή την πρακτική», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.

One of the reasons prices have gone up is because a handful of companies who control the market have raised shipping prices by as much as 1,000%. It’s outrageous — and I’m calling on Congress to crack down on them. pic.twitter.com/eLIdQBmskJ