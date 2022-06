Στο μισό ψαλιδίζει την πρόβλεψη για ανάπτυξη η Bundesbank

Στο μισό κόβει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2022 η Deutsche Bundesbank (Buba) - πλέον εκτιμά ότι η γερμανική οικονομία θα τρέξει με 1,9% σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου που έκανε λόγο για 4,2%, λέγοντας ότι η οικονομική ανάκαμψη στη Γερμανία θα είναι «πολύ πιο υποτονική».

«Οι ειδικοί της Bundesbank αναμένουν ότι το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 2,4% και 1,8% το 2023 και το 2024, αντίστοιχα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Bundesbank projections: Economic recovery likely to continue, albeit at a more subdued pace. #Consumerprices will rise sharply in 2022 and #pricepressures will probably only subside gradually from 2023. https://t.co/ruixMIqv9U #economicactivity #economy #inflation #HICP #GDP pic.twitter.com/NrSQsgws8o