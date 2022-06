Στο στόχαστρο της Βρετανίας η Google

Μέτρα κατά της Google λαμβάνει η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω υποψίας αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη διανομή εφαρμογών σε συσκευές Android.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) δήλωσε την Παρασκευή ότι ερευνά την Google σχετικά με τους κανόνες που επιβάλλει στους προγραμματιστές εφαρμογών, μεταξύ άλλων μέσω του Google Play Store.

Η εποπτική αρχή εξετάζει επίσης την έναρξη έρευνας αγοράς σχετικά με την ισχύ της Apple και της Google στην αγορά στα προγράμματα περιήγησης για κινητά και στο cloud gaming, κάτι που θα της δώσει τη δυνατότητα να αναλάβει άμεση δράση σε αυτές τις αγορές.

«Όσο καλές κι αν είναι πολλές από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, η ισχυρή τους παρουσία στα κινητά οικοσυστήματα τους επιτρέπει να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές, εμποδίζοντας τον βρετανικό τεχνολογικό τομέα και περιορίζοντας τις επιλογές», δήλωσε ο Andrea Coscelli, διευθύνων σύμβουλος της CMA.

The 🇬🇧 Competition & Markets Authority (CMA) has published the final market study report on mobile ecosystems, according to which Apple & Google run an effective duopoly on mobile ecosystems. The CMA will now consult on how to intervene in the market https://t.co/tnUXfTtVJr

The UK's CMA is launching a market investigation into Apple and Google over their "effective duopoly on mobile ecosystems." https://t.co/pNYhD8HQch



Part of the probe will look at how Apple has made it difficult for cloud gaming services to get past its strict App Store rules. 🎮