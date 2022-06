ΓΓ ΝΑΤΟ: Αποδεκτές οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ένταξη Φινλανδίας-Σουηδίας

Οι ανησυχίες ασφάλειας της Τουρκίας και η αντίθεση της, στις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι αποδεκτές, όπως δήλωσε σήμερα στη Φινλανδία, ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Στόλτενμπεργκ επισκέφτηκε τον πρόεδρο της χώρας, Σάουλι Νιινίστο, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι κανένας άλλος νατοϊκός σύμμαχος δεν έχει υποφέρει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία, και έτσι, οι ανησυχίες της είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Good meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg ahead of the Kultaranta Talks. We talked about the war in Ukraine and Finland's NATO membership. pic.twitter.com/tnNWnHAVkR