Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο παρουσία Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς (φωτο), που βρίσκεται στο Κίεβο μαζί με τον Ιταλό ομόλογό του Μάριο Ντράγκι και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, «δεσμεύθηκε» ότι «θα βοηθήσει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, «δεν θέλουμε να εκφράσουμε μόνο την αλληλεγγύη μας, θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε ότι η βοήθεια που οργανώνουμε, οικονομική, ανθρωπιστική, αλλά και σε ό,τι αφορά όπλα, θα συνεχισθεί», λέει. «Θα τη συνεχίσουμε για όσο χρόνο χρειαστεί στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», δηλώνει στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την ώρα που οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Κίεβο.

Συναγερμός-προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής σήμανε στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την άφιξη του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και έφτασαν στο Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε ζωντανά την άφιξη του τρένου, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες, στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Σολτς, ο οποίος φορούσε τζιν παντελόνι και ένα μαύρο μπλουζάκι τύπου πόλο, ο Μακρόν με κοστούμι, λευκό πουκάμισο και χωρίς γραβάτα και ο Ντράγκι με ένα ανοιξιάτικο μπλε πουλόβερ, αφίχθησαν στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου τους συνόδευσε ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ουκρανία Ετιέν ντε Πονσέν.

«Είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι ένα μήνυμα ενότητας που στέλνουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Κίεβο ο Μακρόν, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ερωτηθείς γιατί η επίσκεψη πραγματοποιείται τώρα, ένας αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων απάντησε ότι οι τρεις ηγέτες θεώρησαν πως θα ήταν προτιμότερο να γίνει αυτή πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα, όπου πρόκειται να συζητηθεί το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στο μπλοκ των 27.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται αύριο να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ, κάτι το οποίο τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν χλιαρά.

«Ο ωφέλιμος χρόνος γι' αυτή την επίσκεψη θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Ιουνίου, όπου αναμένεται μια ισχυρή συμβολική κίνηση από τους Ουκρανούς», είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις εύλογες φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και στην προσοχή που οφείλουμε να δείξουμε σε όλα τα κράτη που έχουν ήδη καθεστώς υποψήφιας χώρας και είναι καθηλωμένα στα ενταξιακά κεφάλαια, καθώς και στο γεγονός ότι δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε ούτε να κατακερματίσουμε την ΕΕ», είπε η ίδια πηγή.

Θέλουμε μια νίκη της Ουκρανίας επί της Ρωσίας, η οποία θα αποκαθιστά την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας που η Ρωσία κατέλαβε το 2014, δήλωσε η γαλλική διπλωματική πηγή στο Ρόιτερς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ουκρανός πρόεδρος είναι εκείνος που θα καθορίσει ποια θα μπορούσε να είναι μια στρατιωτική νίκη.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη των τριών Ευρωπαίων ηγετών στην Ουκρανία, έπειτα από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Χρειάστηκαν εβδομάδες για να οργανωθεί η επίσκεψη των τριών Ευρωπαίων ηγετών, με τους ίδιους να επιχειρούν να ξεπεράσουν την κριτική εντός της Ουκρανίας σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς τον πόλεμο.

