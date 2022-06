Ναβάλνι: Επίπληξη για «παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας κρατουμένου»

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης και επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δέχτηκε την πρώτη επίπληξη στην αποικία κρατουμένων ύψιστης ασφαλείας ΙΚ-6 στην περιοχή Βλαντίμιρ, όπου έγινε η μεταγωγή του πριν από μία εβδομάδα. Αυτό αναφέρεται στο Twitter του Ρώσου πολιτικού.

Σύμφωνα με τον Ναβάλνι, η αναφορά εναντίον του είχε συνταχθεί στη σωφρονιστική αποικία Ν2 στην πόλη Ποκρόφ, όπου εξέτιε την ποινή του.

«Η πρώτη μου φυλακή αποδείχτηκε ότι συνέταξε μια αναφορά, σύμφωνα με την οποία τις δύο τελευταίες ώρες που ήμουν εκεί "παραβίασα τον κώδικα ενδυμασίας". Στις 6:30 το πρωί πήγα στο μπάνιο φορώντας ένα μπλουζάκι και όχι τη στολή του κρατούμενου. Για να καταλάβετε, στις 6:30 το πρωί όλοι οι κρατούμενοι πλένονται και ξυρίζονται και όλοι πηγαίνουν στο μπάνιο με μπλουζάκι. Όμως εγώ περπατούσα επικίνδυνα! Περπατούσα ως εξτρεμιστής και το μπλουζάκι μου απειλούσε την κυβέρνηση», έγραψε ο Αλεξέι Ναβάλνι.

