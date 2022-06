Καλιφόρνια: Ενισχύσεις ως και $1.050 για ανακούφιση από ακρίβεια

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι κατέληξε σε συμφωνία με το νομοθετικό σώμα της πολιτείας σε ένα «πακέτο ανακούφισης από τον πληθωρισμό» ύψους 17 δισ. δολαρίων.

«Εκατομμύρια Καλιφορνέζοι θα λάβουν ως και $1.050 στο πλαίσιο μιας νέας επιστροφής φόρου για τη μεσαία τάξη. Θα έχετε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας για να γεμίσετε το ντεπόζιτο και να βάλετε φαγητό στο τραπέζι» έγραψε στο Twitter.





NEW: Millions of Californians will be receiving up to $1,050 as part of a NEW middle class tax rebate.



That’s more money in your pocket to help you fill your gas tank and put food on the table.