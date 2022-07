Στα χέρια των Ρώσων πέφτει και το Λυσιχάνσκ

Πληροφορίες από ρωσικές αλλά και δυτικές πηγές, αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη εισβάλει στο Λυσιχανσκ, το οποίο έχει περικυκλωθεί ολοσχερώς, ενώ μεγάλος όγκος ουκρανικών στρατευμάτων, οπισθοχώρησε τις προηγούμενες μέρες αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως προς την πόλη Σεβέρσκ.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, οι δυνάμεις τους έχουν ήδη φτάσει στο κέντρο της πόλης, ενώ η αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ», υποστηρίζει ότι διεξάγονται εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Νότιο τμήμα της πολύς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική προέλαση εκτυλίχθηκε με ταχύτητα καθώς έστω και καθυστερημένα η υποχώρηση των Ουκρανών, υπό τα πυρά των Ρώσων, προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη περικύκλωση, μείωσε το βαθμό αντίστασης.

Ερώτημα παραμένει ποιος αριθμός ουκρανών μαχητών, παραμένει εγκλωβισμένος στην περιοχή, είτε γιατί εμπλέκεται σε μάχες οπισθοφυλακής, είτε διότι βρίσκεται σε σημεία που είχαν αποκοπεί νωρίτερα. Ορισμένες φιλορωσικές πηγές μιλούν για περίπου 2.000 στρατιώτες, αριθμός που δεν είναι εύκολο να διασταυρωθεί.

Εφόσον τα παραπάνω επιβεβαιωθούν αργότερα σήμερα ή και αύριο, η γραμμή του μετώπου μετατοπίζεται πλέον στη γραμμή Σεβέρσκ- Μπαχμούτ. Που σημαίνει ότι μετά και την προηγηθείσα πτώση της δίδυμης πόλης Σεβεροντόνετκς, η ρωσική πλευρά θα έχει ολοκληρώσει την κατάληψη όλης της έκτασης του Λουγκάνσκ, μία από τις δύο περιφέρειες του Ντονμπάς, τις οποίες εξ αρχής διεκδικεί για λογαριασμό των φιλορώσων αυτονομιστών.

Οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν με σφοδρότητα στο έδαφος του Ντόνετσκ, της άλλης περιφέρειας του Ντονμπάς, ενώ καθώς το χιλιομετρικό εύρος της γραμμής του μετώπου στην ευρύτερη περιοχή θα μειωθεί σημαντικά, άγνωστο παραμένει αν το ρωσικό επιτελείο θα αποφασίσει τη μεταφορά στρατευμάτων προκειμένου να πραγματοποιήσει επιθέσεις, είτε στο Νότο (Χερσώνα- Ζαπορίζια) είτε στο Βορρά (Χάρκοβο).

Σοβαρό πρόβλημα για την ουκρανική πλευρά παραμένει το γεγονός ότι οι ενισχύσεις σε βαρέα όπλα και πυρομαχικά από τις χώρες της Δύσης, εξακολουθούν να καταφθάνουν με αργούς ρυθμούς και σε χαμηλές ποσότητες σε σχέση με τις απαιτούμενες.

Έτσι οι Ρώσοι προελαύνουν στηριζόμενοι στη μεγάλη υπεροπλία σε πυροβολικό και αεροπορία, αποδεκατίζοντας και αποδιοργανώνοντας τις αμυντικές θέσεις, με συνεχείς βομβαρδισμούς, έως ότου διασφαλίσουν ότι μπορούν να επιτεθούν και να καταλάβουν έδαφος χρησιμοποιώντας δυνάμεις τεθωρακισμένων και πεζικού, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Στο μονοπάτι του πολέμου η ρωσική βιομηχανία

Το Κρεμλίνο είναι πιθανό να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εν κρυπτό κινητοποίηση της ρωσικής οικονομίας ενόψει της πιθανότητας για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία επισημαίνει από την πλευρά του το Institute for the study of War (ISW).

Το Κρεμλίνο πρότεινε μια τροποποίηση στους ομοσπονδιακούς νόμους για θέματα προμήθειας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Ρωσική Κρατική Δούμα στις 30 Ιουνίου, η οποία θα εισαγάγει «ειδικά μέτρα στον οικονομικό τομέα» υποχρεώνοντας τις ρωσικές επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας) να παρέχουν εφόδια στις ρωσικές ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τροπολογία θα απαγορεύει στις ρωσικές επιχειρήσεις να αρνούνται να δεχθούν κρατικές εντολές για ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα επιτρέψει στο Κρεμλίνο να αλλάξει τις συμβάσεις των εργαζομένων και τους όρους εργασίας, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων να εργάζονται τη νύχτα ή τις ομοσπονδιακές αργίες. Το Κρεμλίνο σημείωσε στην περιγραφή της τροπολογίας ότι η συνεχιζόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία αποκάλυψε ελλείψεις προμηθειών, ειδικά σε ότι αφορά υλικά που απαιτούνται για την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού, και δήλωσε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να «συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε ορισμένους τομείς της οικονομίας».

Ο Πούτιν πιθανότατα κινητοποιεί τη ρωσική οικονομία και βιομηχανία για να στηρίξει τη συνεχιζόμενη πολεμική προσπάθεια, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη παράλληλα μέτρα για την κινητοποίηση του ρωσικού ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλη κλίμακα.