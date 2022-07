Ελον Μασκ για Τραμπ: Καιρός να σαλπάρει στο ηλιοβασίλεμα...

Ο Έλον Μασκ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ξεχάσει το θέμα της υποψηφιότητάς του για Πρόεδρος το 2024 και αντ 'αυτού να «ανοίξει πανιά στο ηλιοβασίλεμα», να αποσυρθεί δηλαδή από την πολιτική.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση του δισεκατομμυριούχου έρχεται προφανώς για να ανοίξει δρόμο στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ron DeSantis, τον οποίο υποστηρίζει.

«Δεν τον μισώ, αλλά είναι καιρός ο Τραμπ να κρεμάσει το καπέλο του και να σαλπάρει στο ηλιοβασίλεμα. Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει επίσης να σταματήσουν την επίθεση - μην το κάνετε έτσι, ώστε ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει ο Τραμπ να είναι να ανακτήσει την Προεδρία», έγραψε σε ένα tweet του.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset. Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

Σε μια σειρά από tweets προς τους 100 εκατομμύρια ακολούθους του το βράδυ της Δευτέρας, ο Μασκ επεσήμανε ότι ο Τραμπ, σήμερα 76 ετών, θα είναι 82 ετών στο τέλος της δεύτερης θητείας και «αυτό είναι πολύ, για να είναι διευθύνων σύμβουλος σε οτιδήποτε, πόσο μάλλον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Είπε επίσης ότι υπήρχε «πολύ δράμα» όταν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America.



If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign.