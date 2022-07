Λαγκάρντ: Aυξήσεις επιτοκίων για όσο χρειαστεί

Από το «whatever it takes» στο «as long as it takes» η ΕΚΤ. Μήνυμα Λαγκάρντ ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα σηκώσει το πόδι από το φρένο των επιτοκίων μέχρι να επιβραδυνθεί ο πληθωρισμός στο 2%.