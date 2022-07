Απεργία την Τετάρτη στη Lufthansa: Ζητούν αυξήσεις 9,5%

Συνεχίζονται οι αναταραχές στον ταξιδιωτικό τομέα της Ευρώπης. Σήμερα ένα γερμανικό συνδικάτο κάλεσε το προσωπικό εδάφους της Lufthansa να προχωρήσει σε ημερήσια απεργία την Τετάρτη, εν μέσω διαφωνίας σχετικά με τις αμοιβές, αναφέρει το Associated Press.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, το σωματείο εργαζομένων υπηρεσιών ver.di δήλωσε σήμερα ότι η πρόσκληση ισχύει για όλες τις δομές της Lufthansa στη Γερμανία.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω διαπραγματεύσεων για αμοιβές περίπου 20.000 υπαλλήλων των θυγατρικών logistics, των τεχνικών και εμπορευματικών εταιρειών της αεροπορικής εταιρείας. Ζητούν αύξηση 9,5%.

Η απεργία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3:45 π.μ. (01:45 GMT) της Τετάρτης και να ολοκληρωθεί στις 7 π.μ. (04:00 GMT) της Πέμπτης.

Το συνδικάτο στοχεύει να αυξήσει την πίεση στη Lufthansa ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων στις 3 και 4 Αυγούστου.

