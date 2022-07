Σε ιστορικό υψηλό έφτασε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, επισκιάζοντας τα θετικά στοιχεία του ΑΕΠ που ανακοινώθηκαν το πρωί.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τον Ιούλιο, κατά 6,8% σε εναρμονισμένη βάση, από το υψηλό ρεκόρ του Ιουνίου (6,5%).

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε από την επιτάχυνση των τιμών των υπηρεσιών «που συνδέονται με την καλοκαιρινή περίοδο», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή για τρόφιμα και τα μεταποιημένα αγαθά.

Harmonised Inflation Rate YoY in France increased to 6.80 percent in July from 6.50 percent in June of 2022. https://t.co/3ltEp5o1Hq pic.twitter.com/yoTwHJMZyB