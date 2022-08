Συναγερμός για την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι αναμένεται να προσγειωθεί στην Ταϊβάν σήμερα, αψηφώντας τις κινεζικές απειλές, ένα ταξίδι που θα την έκανε την Αμερικανίδα πολιτικό στην υψηλότερη βαθμίδα που θα επισκεφθεί το νησί εδώ και 25 χρόνια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Πελόζι αναμένεται να φτάσει στις 22:20 τοπική ώρα (17:00΄ώρα Ελλάδος) με ιδιωτικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σονγκσάν, σύμφωνα με τους Liberty Times, ένα από τα πολλά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα της προέδρου της Ταϊβάν Tsai Ing-wen. Σε τακτική ενημέρωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις εικασίες σχετικά με το ταξίδι της Πελόζι.

«Η Ταϊβάν καλωσορίζει πάντα διεθνείς επισκέπτες που έρχονται στην Ταϊβάν για να κατανοήσουν καλύτερα την Ταϊβάν και να δείξουν την υποστήριξή τους στην Ταϊβάν», είπε στους δημοσιογράφους η Joanne Ou, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της, έχει υποσχεθεί μια απροσδιόριστη στρατιωτική απάντηση σε οποιαδήποτε επίσκεψη Πελόζι που κινδυνεύει να πυροδοτήσει κρίση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε την περασμένη εβδομάδα στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι «θα διαφυλάξει αποφασιστικά την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας» και ότι «όποιος παίζει με τη φωτιά θα καεί».

Η Πελόζι πραγματοποίησε την Τρίτη συναντήσεις στη Μαλαισία, τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας της στην Ασία η οποία ξεκίνησε μια μέρα νωρίτερα στη Σιγκαπούρη. Άτομα που γνωρίζουν το θέμα είπαν ότι θα επισκεφθεί την Ταϊβάν μετά τη Μαλαισία, προτού κατευθυνθεί στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Our delegation met with Singapore’s Senior Minister Teo Chee Hean.



In our meeting, our Members saluted Singapore’s commitment to a free & open Indo-Pacific & advancing security & stability in the region. We also learned about Singapore’s efforts to address the climate crisis. pic.twitter.com/bhLoqrEtjw