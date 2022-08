Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Γιγαντιαίο το μέτωπο

Πυροσβέστες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φθάνουν σήμερα στη Γαλλία για να βοηθήσουν στις προσπάθειες κατάσβεσης αρκετών πυρκαγιών που μαίνονται σε δασικές εκτάσεις εν μέσω αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα και ιστορικής ξηρασίας, ανάμεσά τους γιγαντιαίο μέτωπο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Extrêmes et alertes dans le monde via catnatnet : Outre les tornades de feu évoquées dans un tweet précédent, les incendies de forêt provoquent également des "dragon de feu" comme ici en Espagne cet été pic.twitter.com/2G8KcT5fq9 — Savoiemétéo (@savoiemeteo) August 11, 2022

Συνολικά 361 πυροσβέστες από ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη νοτιοδυτική Γαλλία για να υποστηρίξουν τους 1.100 γάλλους συναδέλφους τους που μάχονται μέρα νύχτα για να περιορίσουν την τεράστια φωτιά στο Λαντιρά, όπου ήδη είχαν απανθρακωθεί 140.000 στρέμματα τον Ιούλιο.

Skies darkened by the smoke billowing from forest fires were seen across France's Gironde region as massive wildfires continued to rage. The fires have razed about 6,200 hectares, and have now crossed in the neighboring Landes region https://t.co/ahyVz6SO8N pic.twitter.com/RvZGw4LIgE — Reuters (@Reuters) August 11, 2022

Τέσσερα αεροσκάφη του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των πυρκαγιών στάλθηκαν στη Γαλλία από την Ελλάδα και τη Σουηδία, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πολωνία ανακοίνωσε χθες πως στέλνει 146 πυροσβέστες να βοηθήσουν στον νότο. Θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Dozens of wildfires are burning through southwestern France, amid Europe's successive heatwaves and drought.



The fires have destroyed homes and forced thousands of residents to evacuate. https://t.co/dbVFEHOYEe pic.twitter.com/SnRO3hZ1y0 — ABC News (@ABC) August 11, 2022

«Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Πολωνία και, μέσα στις επόμενες ώρες, η Ρουμανία και η Αυστρία: οι εταίροι μας βοηθούν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές», ανέφερε μέσω Twitter ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους.

«Όπως και τον Ιούλιο, η Ιταλία παραμένει αλληλέγγυα προς τη Γαλλία. Αρκετά Καναντέρ φθάνουν για να υποστηρίξουν τους γάλλους και τους ευρωπαίους πυροσβέστες» που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια, πρόσθεσε μερικές ώρες αργότερα.

🇫🇷 Emmanuel Macron praised "European solidarity" after 361 firefighters from fellow EU member states were sent to southwestern France to reinforce uphill battle against forest fires. pic.twitter.com/10occuSgzM — European Insider (@Europa_Insider) August 11, 2022

Πυρκαγιές μαίνονται στη Ζιρόντ (νοτιοδυτικά), στη Ζιρά (ανατολικά), στη Ντρομ, στην Αβερόν και στη Λοζέρ (νοτιοανατολικά), χωρίς να λογαριάζονται οι αναρίθμητες μικρότερες εστίες από τον βορρά ως τον νότο.

Σε μεγάλη περίμετρο γύρω από την Οστέν (Ζιρόντ), οι φλόγες απανθράκωσαν μέσα σε δυο μέρες 74.000 στρέμματα δασικής έκτασης και ανάγκασαν 10.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κάποιους για δεύτερη φορά μέσα σ’ έναν μήνα.

65 γερμανοί πυροσβέστες με 24 οχήματα έφθασαν χθες Πέμπτη το μεσημέρι στη ζώνη όπου ο ουρανός μοιάζει να έχει καλυφθεί από γκριζωπό πέπλο. Επρόκειτο να επιχειρήσουν το ξημέρωμα.

«Είμαστε όλοι πυροσβέστες, καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Αυτή θα είναι αληθινά σκληρή μάχη», με δεδομένη «τη διάρκεια και το εύρος» των πυρκαγιών, είπε ο Σιμόν Φριτς, επαγγελματίας πυροσβέστης από τη Βόννη.

Σε αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, έβλεπε κανείς μηνύματα ευγνωμοσύνης από τους κατοίκους — «ευχαριστούμε για τα σπίτια μας», ή «ευχαριστούμε, πυροσβέστες».

Authorities said 500 firefighters supported by water bombers have been mobilized to combat the fire. https://t.co/AjxWpYoPQ6 — CNN International (@cnni) August 11, 2022

Πάνω από 400.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στη Γαλλία σύμφωνα με την κυβέρνηση, ή 500.000 σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα από δορυφόρους. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έκταση πολλαπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαπενταετίας και το καλοκαίρι δεν έχει καν τελειώσει ακόμη.

Βροχοπτώσεις δεν αναμένονται πριν από μεθαύριο Κυριακή.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν επίσης τεράστιες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Πάνω από 1.500 πυροσβέστες πάλευαν χθες Πέμπτη να οριοθετήσουν πυρκαγιά που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες το πάρκο Σέρα ντε Εστρέλα στην πορτογαλική επικράτεια, κι έχει ήδη καταστρέψει κάπου 100.000 στρέμματα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα.

Μια από τις επιστημονικά εξακριβωμένες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ότι τα κύματα καύσωνα πολλαπλασιάζονται, επιμηκύνονται και εντείνονται. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως στην Ευρώπη, οι θάνατοι εξαιτίας θερμικής καταπόνησης μπορεί να διπλασιαστούν ως ακόμη και να τριπλασιαστούν κατά τη διάρκεια του αιώνα εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο τρέχων καύσωνας στη Γαλλία άρχισε την 31η Ιουλίου και είναι ο τρίτος της χρονιάς, έπειτα από αυτούς που τη δοκίμασαν στα τέλη Ιουνίου και στα μέσα Ιουλίου. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος μήνας στη χώρα από τον Μάρτιο του 1961.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ