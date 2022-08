Επίθεση με drone στο στρατηγείο του ρωσικού στόλου

Επίθεση με drone είχε στόχο σήμερα το κτίριο του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο βρίσκεται στη Σεβαστούπολη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας. «Το drone καταρρίφθηκε ακριβώς πάνω από το γενικό επιτελείο του στόλου. Έπεσε στη στέγη και πήρε φωτιά», εξήγησε ο Ραζβοζάγεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Από το περιστατικό «δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές» ούτε τραυματίες, διευκρίνισε, αποδίδοντας την ευθύνη για την επίθεση στις ουκρανικές δυνάμεις.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση με drone εναντίον του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Στις 31 Ιουλίου drone έπεσε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του γενικού επιτελείου προκαλώντας τον τραυματισμό πέντε εργαζομένων και την ακύρωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνταν με αφορμή την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου που γιορταζόταν εκείνη την ημέρα. Η Ουκρανία, την οποία η Ρωσία κατηγόρησε για την επίθεση αυτή, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται και χαρακτήρισε τις κατηγορίες «πρόκληση».

Η σημερινή επίθεση εξαπολύθηκε την ώρα που αυξάνονται οι εκρήξεις και οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών στρατιωτικών υποδομών στην Κριμαία. Την Πέμπτη το βράδυ οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν drone κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Σεβαστούπολη. Την Τρίτη εκρήξεις σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση και αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για «δολιοφθορές».

Εξάλλου το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκε σήμερα στην Εφπατόρια, στο δυτικό τμήμα της Κριμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της χερσονήσου, τον Σεργκέι Αξιόνοφ. Από το περιστατικό «δεν υπήρξαν ζημιές, ούτε τραυματίες», διαβεβαίωσε.

