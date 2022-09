Συναγερμός στη Βρετανία: Ανησυχία για την υγεία της Βασίλισσας Ελισάβετ

Οι γιατροί της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' λένε ότι «ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητος», σύμφωνα με δήλωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Οι γιατροί συνέστησαν η βασίλισσα να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. «Η βασίλισσα παραμένει άνετη και στο Balmoral», αναφέρει επίσης η δήλωση.

Η βασίλισσα, η μακροβιότερη στη Βρετανία και ο γηραιότερος μονάρχης στον κόσμο, υποφέρει από αυτό που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκαλούν «επεισοδιακά προβλήματα κινητικότητας» από τα τέλη του περασμένου έτους.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.