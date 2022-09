Αναβάλλεται η Premier League λόγω πένθους

Την αναβολή των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για το τριήμερο 10-12 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Premier League, συμμετέχοντας στο πένθος για το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η οριστική απόφαση -που ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη- ελήφθη σε συνάντηση των συλλόγων, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η τύχη των υπόλοιπων αγώνων του πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένοι κατά τη δεκαήμερη περίοδο πένθους, θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ πιθανή η αναβολή και της επόμενης (8ης) αγωνιστικής, που μάλλον θα συμπέσει με την κηδεία της εκλιπούσης Βασίλισσας.

Την αναβολή όλων των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε νωρίτερα και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Ιρλανδίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.