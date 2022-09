Ξανά στο Κίεβο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, έφθασε στο Κίεβο για την τρίτη της επίσκεψη από την έναρξη του πολέμου, κατά την διάρκεια της οποίας θα συζητήσει τα σχέδια ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Στο Κίεβο για την τρίτη μου επίσκεψη από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter εξηγώντας ότι θα συζητήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ.

Οι συνομιλίες τους θα έχουν ως θέμα τον τρόπο για «την προσέγγιση των οικονομιών και των πληθυσμών μας την στιγμή που η Ουκρανία προχωρά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

