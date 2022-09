Ελ-Εριάν: H Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα

O Μοχάμεντ Ελ-Εριάν προειδοποίησε τους επενδυτές ότι πρέπει να προετοιμαστούν για ταχύτερες και μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ τόνισε ότι η τελευταία κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία συσκοτίζει ακόμα περισσότερο το outlook της αγοράς.

«Η πιθανή αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης και οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις που την ακολουθούν, θα είναι μέρος του νέου παραδείγματος νομισματικής πολιτικής στον ανεπτυγμένο κόσμο -μεγαλύτερες και ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», έγραψε στο Twitter την Τετάρτη.

Τα νέα από τη Ρωσία περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, πρόσθεσε.

The likely 75 bp hike, and the forecasts and signaling that come with it, will be part of the HFL policy paradigm in the advanced world—higher, faster and for longer on rates.

The related complexities have been accentuated by the Russia news just now