Πάνω από 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στον Καναδά

Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα παράλια του Καναδά στον Ατλαντικό, που πλήττονται από τον κυκλώνα Φιόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι πάροχοι.

Μόνο στην επαρχία της Νέας Σκωτίας, η διαχειρίστρια εταιρεία Nova Scotia Power ανέφερε ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 414.163 πελάτες της.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά πολλαπλασίασε τις προειδοποιήσεις της προς τους πολίτες για αυτήν την κακοκαιρία που χαρακτηρίζεται «ιστορική» και έχει ήδη σπείρει τον θάνατο και την καταστροφή στην Καραϊβική.

Daylight is beginning to break as Ferocious Fiona continues to rip away at Nova Scotia. Hydro poles and lines coming down across the roadways in Sydney. #Fiona #Canada #NSwx @MyRadarWX pic.twitter.com/Se52UwtLEa