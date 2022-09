Στο Κίεβο η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά βρίσκεται στο Κίεβο για επίσκεψη υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Καλημέρα Ουκρανία, η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό σας», έγραψε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών στο Twitter συνοδεύοντας την ανάρτησή της με πρωινή φωτογραφία της σε πλατεία της ουκρανικής πρωτεύουσας μαζί με τον Ετιέν ντε Πονσέν, τον πρεσβευτή της Γαλλίας στο Κίεβο.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN